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Современные ученые пришли к выводу, что гигантские рисунки в пустыне Перу, которые люди считают признаком существования пришельцев, на самом деле имеют земное происхождение. По словам экспертов, геоглифы были созданы людьми.

Сообщается, что в пустыне Перу находятся более 800 прямых линий, 300 геометрических фигур и 70 узоров животных, некоторые из которых до 370 метров в длину. Ученые пришли к выводу, что уфологи самостоятельно нарисовали подобные рисунки, чтобы привлечь внимание инопланетных жителей и отследить их появление.

Некоторые уфологи продолжают утверждать, что линии Наска, вероятно, связаны с древними ритуальными обрядами, а рисунки на земле были сделаны настолько больших размеров, чтобы их боги могли видеть их с небес. Другие говорят, что узоры были разработаны, чтобы помочь людям ориентироваться на территории огромной пустыни.