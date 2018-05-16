Ученые на Земле обнаружили останки инопланетян из Марса

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Ученые утверждают, что на территории Великобритании обнаружили останки настоящих пришельцев, которые могли прибывать на Землю с Марса. Небольшой поток серы помог специалистам совершить огромный прорыв в изучении инопланетной жизни.

В британском графстве Дорсет находятся потоки серы, в которых живут бактерии, адаптированные к экстремальным условиям. Марк Сефтон, глава Имперского колледжа Лондонского отдела наук о Земле и инженерии утверждает, что найденные бактерии имеют следы жирных кислот, которые являются ключевыми строительными блоками биологических клеток, что говорит о том, что жизнь могла процветать на Марсе в средние века.

Ученые полагают, что данные бактерии в серных ручьях Дорсета являются идентичными с теми, которые были обнаружены астронавтами ранее на красной планете. Следовательно, Марк Сефтон утверждает, что подобные останки могут свидетельствовать о том, что пришельцы с Марса прибыли на Землю ещё много лет назад.