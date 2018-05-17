Учёные: За отсутствие секса в браке несут ответственность мужчины

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По мнению специалистов США, именно представители сильного пола виновны в том, что страсть между супругами начинает угасать. Этот вывод многим показался несколько неожиданным.

Ранее, благодаря укоренившемуся стереотипу считалось, что виновником недостатка секса в семье является супруга. Не секрет, что женщины, чтобы избежать его, нередко симулируют болезненное состояние.

Однако учёные доказали, что это не так. Они провели исследование, в ходе которого сделали анализ сведений о том, какова интимная жизнь в браке у множества пар.

Специалисты полагают, мужчины зачастую чувствуют себя недостаточно уверенными для «первого шага» к сексу. По мнению экспертов, это во многом связано со стереотипами современного общества, которое пропагандирует необузданную сексуальную активность. В реальной жизни всё обстоит иначе, но множество мужчин подсознательно начинает чувствовать себя «слабаками», неготовыми для полноценного секса.

Женщины считают это признаком равнодушия и, даже, начинают испытывать чувство страха.

Затем происходит их постепенное психологическое отдаление от своего мужчины. Это стимулируется ещё и тем, что многие из них думают, что утратили для любимого свою привлекательность.

Также в ходе исследования выяснилось, что мужья, по сравнению с жёнами, значительно реже думают о сексе с супругом. Это также влияет на их половую активность.