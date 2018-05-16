Безопасный способ утилизации ядерных отходов нашли российские ученые

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Проблема утилизации ядерных отходов стоит перед человечеством уже давно. Теперь ученые из Санкт-Петербурга создали специальные нанотрубки, которые помогут безопасно утилизировать радиоактивные остатки.

Группа специалистов из Санкт-Петербургского государственного университета занялась поиском безопасного способа утилизации ядерных отходов. Так, ними создан специальный материал из урана и серы, из которого они создали новый тип нанотрубок. В данные трубки можно помещать радиоактивные отходи и закапывать их в землю, вреда для окружающей среды такие нанотрубки составлять не будут.

Напомним, что подобная разработка уже существует на протяжении 15 лет, а создали ее ученые из СПбГУ, но состояли такие нанотрубки из урана и селена. В ходе эксплуатации выяснилось, что атомы селена неустойчивы к взаимодействию с ураном и помещенные в такую трубку радиоактивные отходы могут нанести вред окружающей среде.

Теперь же симбиоз урана и серы показывает высокую устойчивость даже при воздействии на них высоких температур, а это свойство достаточно важно с учетом перспективного применения его для атомной промышленности. Исследователи уверенны, что симбиоз урана и серы даст возможность получить на выходе полезный компонент в достаточном количестве. Нанотрубки создаются путем сворачивания слоев, сложенных ураном и серой. Их диаметр составляет полтора нанометра.