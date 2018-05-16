МКС могут оснастить лазером для уничтожения космического мусора

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Проблема космического мусора на околоземной орбите начала выходить на первый план после того, как ученые теоретически подсчитали его количество. Разнообразные фрагменты, накопившиеся за 50 лет после освоения человечеством космоса, угрожают безопасности всех предстоящих экспедиций.

Научное сообщество работает над проектом, который позволит оснастить специальным лазером для уничтожения космического мусора Международную космическую станцию, которая на сегодня является единственным форпостом человечества в околоземном пространстве. Ранее, на заре орбитальных полетов, такая проблема была вторичной, сейчас угроза столкновения спутников, ракет-носителей и МКС с техногенным мусором выходит на передний план.

В настоящее время международная группа ученых разрабатывает технологию разработки наиболее эффективных лазеров, которыми можно оснастить МКС. Российские ученые предлагают концепцию малогабаритного лазера, который менее сложен в обслуживании, чем его западные аналоги. В основе технологии лежит применение тонких стержней вместо классического оптоволокна. Сейчас МКС постоянно меняет траекторию, чтобы избежать столкновения с космическим мусором.