Ученые сделали из лазера XFEL самый быстрый кипятильник в мире

Сегодня, 08:00

Международная группа физиков сумела разогреть воду до 100 тысяч градусов всего за 0,000000000000075 секунды.

При традиционном способе разогреть воду человек заставляет ее молекулы раскачиваться с нарастанием скорости движения. Ученые сделали кипятильник из лазера XFEL, действующего по другому принципу. Самый быстрый в мире способ довести жидкость до состояния кипения заключается в выбросе мощнейшего пучка рентгенов, разрушающего все связи между атомами. Частицы начинают двигаться с колоссальной скоростью, нагревая воду до 100 тысяч градусов за немыслимые 0,000000000000075 секунды.

Ученые решили строить лазер XFEL в 2007 году, оценив суперсовременный проект в 1,2 млрд евро. Он предназначался для наблюдения за движением молекул в реальном времени. Россия также участвовала в создании установки, выделив 306,4 млн евро.