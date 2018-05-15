В Амстердаме доказали вред профессионального физического труда

Вчера, 22:22

Мужчинам нужно сократить объем тяжелого физического труда. Это значительно увеличит их продолжительность жизни.

Ученые Амстердамского университета в кураторстве Питера Коэнена, исследовав более 2,4 тысячи научных работ, посвященных взаимосвязи профессиональных физических нагрузок и вероятности смерти, выяснили, что тяжелые ежедневные физические нагрузки на работе у мужчин повышают их смертность на 18%.

Устоявшееся мнение о том, что регулярные физические нагрузки приносят пользу, оказались ошибочными. На самом деле тренировки оказывают положительно влияние только на тех людей, которые занимаются спортом на досуге. Нагрузки же, связанные с тяжелым трудом на работе, являются причиной ранней смерти, но это касается только мужчин.

Эксперты, проводившие исследование, отметили, что для женщин, наоборот, физическая активность, связанная с профессиональной деятельностью, является полезной. Стоит отметить, что данные были соотнесены пропорционально тренировкам во время досуга.

Еще одно полезное исследование для мужчин было сделано ливерпульскими исследователями, которые выяснили пользу маленьких порций алкоголя.