Названа дата запуска спутника "Глонасс-М"

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Спутник "Глонасс-М", который заменит вышедший из строя аппарат "Глонасс" №734, собираются запустить с космодрома Плесецк 7 июня 2018 года.

Гендиректор предприятия-изготовителя ранее сообщал, что 17 апреля этого года по техническим неполадкам перестал работать спутник "Глонасс" №734, который провел в космосе последние 9 лет. Поэтому на замену ему отправят "Глонасс-М".

"Роскосмос" отметили, что аппарат требует замены из-за превышения срока эксплуатации на два года, а также сказали, что "количества аппаратов группировки вполне достаточно для реализации ее функционала на территории всего мира".

Ранее Тестоедов сообщил, что если спутник №734 вернут к жизни, то его переведут в состав орбитального резерва.