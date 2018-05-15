Ученые: Роботы научились одевать людей

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Искусственный интеллект теперь может одевать людей. Разработка актуальна для больниц.

Американские ученые разработали робота, который научился одевать людей в больничную робу. Достичь данного эффекта им удалось с помощью разработанного алгоритма, состоящего из компонентов, которые анализируют, прогнозируют и планируют движения робота. Именно благодаря нему робот умеет предсказывать свои действия на 5-ю часть секунды, чтобы понять, не оказывается ли сильное давление на руку человека, комфортно ли ему.

Ученые отметили, что из смоделированных 11-ти тысяч примеров того, как искусственный интеллект одевает человека, были выявлены ошибки, но безошибочные действия также присутствовали. Однако, они отметили, что роботу, подобно людям, была предоставлена возможность учиться на своих ошибках. Робот справился с анализом своих ошибок и за один день сумел понять, что чувствует человек, когда одевается.

Инженеры объяснили значимость своего изобретения тем, что оно предназначено для больниц. Роботы смогут помогать больным людям с ограниченными возможностями или пациентам после перенесенных операций.