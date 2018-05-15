Учёные: Недостаток сна отрицательно влияет на все категории людей

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Как известно, всё население является в этом отношении «совами», «жаворонками» или «голубями». Специалисты попытались определить, что полезнее: «недосып» или «пересып» и как это помогает запоминанию новой информации.

Учёные полагают, когда человек спит, в его голове происходят процессы, формирующие память. Те из событий, которые уже утратили свою актуальность, просто удаляются из неё. Как и воспоминания о кошмарных сновидениях после стресса. То есть, сон может стирать «лишний материал».

Как показали эксперименты, сокращение времени сна ухудшает не только память, но также самочувствие, настроение и снижает работоспособность. Точно известно, если организму не дают спать несколько дней – он гибнет. Без пищи и воды он способен прожить значительно дольше.

Учёные назвали в качестве рекомендуемой продолжительности сна для взрослого человека – 7-9 часов. Если человек недосыпает всю рабочую неделю, а затем не поднимает голову с подушки по 12 часов на протяжении нескольких дней, в этом нет ничего страшного. Однако, и нормальным это также нельзя назвать. Лучше спать норму каждый день.

Особо специалисты отмечают, если человек постоянно спит дольше нормы, видимо, в его организме идут воспалительные процессы. Поэтому у таких людей продолжительность жизни короче, но это не имеет прямой связи со временем их сна.