Ученые: Йогурт справится с системным воспалением

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Об этом сообщили исследователи из Университета Висконсин-Мэдисон. По их словам, для человека может оказать позитивный эффект продукт при системном его употреблении в пищу. Предположение стоит отдавать натуральным молочным ингредиентам в приготовлении лакомства.

Ученые доказали, что йогурт справится с системным воспалением в организме человека. К такому выводу пришли американские специалисты после проверки всех нюансов влияния биопродукта на тело и органы добровольцев. Ученые подтвердили свою гипотезу о том. что йогурт поможет справиться с системным воспалением.

Для более позитивного эффекта нужно принимать йогурт систематически, а в списке добавок нужно выбирать минимально вредные компоненты или отдать предпочтение приготовленным в домашних условиях йогуртам.