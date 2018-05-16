Эксперты: Врачи зря настраивают раковых больных на «бой» с болезнью

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Пациенты, настроенные на борьбу, по мнению специалистов, сталкиваются с глубоким стрессом и напрасно тратят драгоценное время перед неминуемой смертью.

Эксперты благотворительного общества Macmillan Cancer Support уверены, что врачи зря настраивают людей больных раком на «бой» с болезнью, поскольку это только мешает последним. Социальные работники, помогающие пациентам справиться с психологическим давлением после постановки диагноза, заявляют, что модель поведения, которую навязывают онкологи, приводит к ещё большим осложнениям в психике. Как показывают наблюдения, зачастую люди испытывают вину за возникающие страхи, связанные с предстоящей смертью и безуспешностью лечения. Специалисты Macmillan Cancer Support убеждены, что раковым больным нужно предоставить возможность спокойно умереть дома в окружении семьи, а не в больнице, подготовив их предварительно к этому событию. Случаи же ремиссии у пациентов сотрудники благотворительного фонда категорически игнорируют, считая, что онкобольные практически всегда обречены.

Ранее мы писали, что победившую рак британку насмерть сбил супруг на мотоцикле. Инцидент произошёл в Уэльсе.