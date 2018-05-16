Уфологи: Нибиру, приближающаяся к Земле - это "Звезда смерти"

Сегодня, 05:30

Уфологи из Америки высказали предположение, что Нибиру может оказаться звездой смерти, которая на самом деле представляет из себя космический корабль. Нибиру постепенно приближается к нашей планете.

Космический корабль настолько медленно движется, что кажется, он вообще завис на месте. Уфологи предполагают: это для того, чтобы не привлекать к себе излишнее внимание. Исследователи обеспокоены, что Нибиру имеет очень большой размер, почти в два раза больше Земли. Планета периодически становится невидимой, чтобы не привлекать к себе внимание. В случае подтверждения теории о том, что Нибиру это инопланетный корабль, Землю можно будет уничтожить всего за несколько минут. С другой стороны, объект может оказаться простой планетой, способной перемещаться. Ученые предполагают, что у внеземной цивилизации существуют технологии, позволяющие делать из планет корабли и управлять ими. Уфологи считают, что Нибиру уже находилась возле Земли и уничтожила динозавров, появляясь позже древним цивилизациям в качестве Богов, спустившихся с неба.