Учёные изобрели переводчик детского плача

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Это открытие сделали специалисты университета Лос-Анджелеса. Они смогли создать специальное приложение, которое способно анализировать звуки, издаваемые младенцем.

С его помощью родители смогут понять, что стало причиной плача их младенца. Впрочем, признают учёные, на сегодняшний день их переводчик не вполне совершенен. У него достаточно ограничен «словарный запас» детского плача.

В то же время, ученые утверждают, что их переводчик вполне в состоянии отличить детский плач, происходящий от голода или от боли.

Учёные надеются, уже в будущем переводчик будет существенно усовершенствован. Чем больше будет поступать информации об итогах его использования, тем шире станет поле для исследований.

Специалисты не исключают, в будущем их изобретение сможет даже распознать аутизм на ранней стадии его возникновения.