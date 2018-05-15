В России тестируют препарат для «ядерного» лечения рака печени

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Российские врачи вместе с учеными госкорпорации "Росатом" сообщили о начале доклинических испытаний средства на основе радиоактивного изотопа иттрий-90, которое призвано помочь пациентам со страшным трудноизлечимым заболеванием.

Руководитель Физико-энергетического института имени Лейпунского Андрей Говердовский поведал, что доклинические испытания проводят в Медицинском радиологическом научном центре им. Цыба. В случае успеха данного этапа тестирования, через 2 года начнутся клинические испытания. Механизм действия препарата основан на попадании его в сосудистую сеть новообразование, где он задерживается, облучая и уничтожая при этом злокачественные клетки. По словам ученого, разработка радиофармацевтических препаратов на основе радиоактивной микросферы с иттрием-90 для борьбы с раком печени в течение нескольких лет будет основным ядерно-медицинским проектным направлением для института.

Каждый год российские медики выявляют около 7 000 новых случаев первичного рака печени и 130 тысяч случаев метастазов в данный орган. Данное коварное заболевание очень плохо поддается химиотерапии, и лечение не дает никого эффекта.