Учёный из Сербии представил в Адыгее новый метод борьбы с амброзией

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Разработка исследователя основана на технологии влияния электрических импульсов на корневую систему растения. Ключевым преимуществом её является полная безопасность для окружающей среды.

Учёный Милош Станкович из Сербии представил в Адыгейском госуниверситете собственную методику борьбы с амброзией. По словам специалиста, она весьма эффективна и не требуется существенных затрат. В Адыгее, как и на остальной территории России, используются химический и механический способы уничтожения амброзии. Оба они требуют финансовых вложений. В то же время обработка ядами и специальными средствами, как подчёркивают учёные, чревата загрязнением окружающей среды.

Методика же Станковича, основанная на влиянии электрических импульсов, абсолютно безопасна и не нуждается в существенном финансировании. Воздействие специального оборудование на корне амброзии приводит к тому, что они окончательно отмирают.

Ранее мы писали, что конопля способна вылечить рак. К такому выводу пришли учёные из Университета Салливана в Луисвилле (штат Кентукки, США).