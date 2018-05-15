Инопланетные корабли сняты камерами МКС

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Камеры, которые установлены на МКС, смогли зафиксировать два корабля НЛО. Теперь ученые изучают полученную информацию.

В воскресенье, 13 мая, появилась достоверная информация о существовании кораблей инопланетян. Камеры, которые установлены на международной космической станции, смогли зафиксировать космические корабли инопланетян, которые взлетали с Земли. Они двигались с большой скоростью.

Полученное видео исследуют специалисты, которые пытаются определить, куда могли улететь инопланетяне, и рассмотреть все подробности строения их корабля. Также ученые пытаются понять, куда они производили посадку на Земле. Уже установлено, что первый инопланетный корабль стартовал в 14:35, а второй – около 14:39 часов.

В сети развернулось бурное обсуждение полученных кадров. Так, некоторые пользователи считают, что на Земле люди не могут навести самостоятельно порядок, поэтому инопланетянам необходимо вернуться, чтобы помочь землянам. Окончательные результаты исследования специалисты обещают предоставить позднее.