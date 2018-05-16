Чрезмерное употребление кофе во время беременности вызывает ожирение у младенца

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В ходе нескольких экспериментов норвежские ученые выяснили, что при потреблении беременной женщиной чрезмерного количества кофе, у младенца появляется избыточный вес.

Ежедневная норма кофеина, которую разрешено употреблять взрослому человеку - 400 мг, у беременных эта цифра вдвое меньше - 200 мг. Однако важно знать, что кофеин есть не только в кофе, но и в зеленом чае, шоколаде и во многих других напитках. Ученые наблюдали за 50 беременными из Норвегии, посчитали их еженедельную дозу кофеина, количество потребляемых калорий, возраст матери, вредные привычки и даже окружающую среду. В результате исследования ученые выяснили, что потребление кофеина свыше нормы негативно сказывается на развитии, как новорожденного, так и уже взрослого ребенка. У ребенка появляется чрезмерный вес, а также все части тела и органы развиваются либо слишком быстро, либо замедленно. Поэтому беременным женщинам рекомендуется очень тщательно следить за своим рационом.