Ученые назвали вид кошек, которые чаще остальных страдают от рака

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Не секрет, что онкологические болезни затрагивают не только людей, но и животных. Недавно ученые из Великобритании рассказали, какие кошки чаще страдают от рака и от чего это зависит.

Британские медики провели уникальный эксперимент, в котором пришли к выводу, что цвет шерсти кошек может влиять на предрасположенность к онкологическим процессам. Сообщается, что владельцы белых котов должны тщательнее следить за своими питомцами и не пускать их на палящее солнце.

Дело в том, что из-за частных солнечных ожогов у животного может появиться рак кожи. Ученые выяснили, что больше всего страдают именно уши питомцев, которые летом желательно регулярно перед походом на солнце смазывать солнцезащитным кремом с SPF50.