Google Maps зафиксировал пролёт НЛО над Гавайями

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Утверждение об этом сделано уфологом Педро Рамиресом. Он смог заметить странный объект, когда просматривал карту местности, находящейся рядом с небольшим городком.

Со слов Рамиреса, с помощь Google Maps он увидел пролёт НЛО над Гавайями. Уфолог утверждает, что видел его, когда тот находился над вулканом Килауэа.

По информации альтернативного исследователя космоса, у объекта были достаточно большие размеры. К такому выводу он пришёл, поскольку НЛО полностью перекрыл жерло Килауэа.

Через несколько минут в Google Maps снимки спутников обновились, поэтому он не смог сделать повторную фотографию объекта. Как сообщил уфолог, отблески лавы засветили первоначальные кадры.

Сейчас он занимается их восстановлением, но считает, что это будет сделать очень трудным по причине сплошных засветок.

Рамирес не исключает, что после обращения от пользователей, специалисты компании Google могли принять решение об удалении изображений со спутников. В противном случае, они могли бы свидетельствовать о том, что Землю постоянно посещают инопланетяне, что тщательно скрывается.

Скептики думают, то, что видел уфолог над Гавайями, не является НЛО. Это либо военный самолёт США, либо крупный беспилотник.

Рамирес не согласен. Объект имел несвойственную для этих аппаратов форму овала с маленькими крыльями.