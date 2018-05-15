Ученые: Слишком частый секс убивает самцов

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К такому выводу пришли представители Квинслендского технологического университета. Исследователи подчеркнули, что чрезмерная выработка особых мужских гормонов и борьба за половую партнершу негативно сказывается на здоровье.

Ученые подтвердили, что слишком частый секс убивает самцов. Большую часть энергии они используют для того, чтобы завоевать нужную партнершу. Ученые провели комплекс исследований со зверьками и подтвердили свою гипотезу. Убивает самцов именно чрезмерная выработка гормонов в процессе состязательной борьбы.

Слишком частый секс истощает и так ослабленный организм самцов и убивает их.

К слову, New York Post опубликовало шокирующие данные соцопроса, в котором почти половина американцев готова на секс с роботом. При этом люди готовы отдать 1666 долларов за «партнера», а мужчины могут выложить на 560 долларов больше, чем женщины.