Учёные из Екатеринбурга ищут под Курганом остатки космического болида

Сегодня, 14:03

К поискам уже в четвёртый раз приступят специалисты метеоритной экспедиции УрФУ. По некоторым данным, осколки упавшего космического тела могут находиться на территории Далматовского района.

Яркую вспышку в небе над Курганом зафиксировали 6 марта. Молодой человек, проживающий в селе Тамакульское, сообщил, что явно видел падение пяти останков разрушившегося в атмосфере космического болида.

Он полагает, что они могут находиться километрах в десяти от его дома. Падением космического гостя заинтересовались учёные из Екатеринбурга. Они приступили к поискам его останков под Курганом.

Специалисты произвели уже три выезда. Поначалу местом поисков они определили район Катайска. Ни один из них не привёл к положительному результату. Основной причиной считается, что в марте лежал снег и обнаружить останки «пришельца» было крайне затруднительно.

Следующий выезд запланирован на конец мая. Судя по крутой траектории, метеорит был небольшой. Если ранее найти остатки болида мешал снег, то теперь помехой будет высокая трава.

В Сети уже появилось видео падения космического тела под Курганом. Участники экспедиции просят всех, кто располагает подобными роликами, прислать их в распоряжение учёных из Екатеринбурга для облегчения поисков.