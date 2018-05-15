Ученые: Шизофрения влияет на все здоровое тело

Вчера, 23:15

Об этом рассказали специалисты Королевского колледжа Лондона, которые провели десятки исследований в данном направлении. Психоз становится причиной подавления деятельности внутренних органов человека.

Ученые пришли к выводу, что шизофрения влияет на все здоровое тело. Полный текст исследования представлен в журнале Molecular Psychiatry. Специалисты пытались найти причину небольшой продолжительности жизни больных недугом. Оказалось, что шизофрения влияет на все тело и здоровые органы находятся в «плену» злокачественных изменений. К тому же, ученые обращают внимание на многие побочные эффекты от приема лекарств терапии.

Неправильный рецепт препарата также влияет на здоровое тело человека.

Шизофрения это тяжелое психическое расстройство, влияющее на многие функции сознания и поведения, в том числе мыслительные процессы, восприятие, эмоции (аффекты), мотивацию и даже двигательную сферу.