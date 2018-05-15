Феномен релиз-активности был признан английскими учеными, несмотря на санкции

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В условиях санкционной войны дорогого стоит тот факт, что ученые разных стран не обращают внимания на политические распри и поддерживают связь друг с другом. Хорошее доказательство этому — недавняя беседа по Skype, в которой приняли участие русские журналисты и британский профессор Себастиан Джонстон. Это при том, что официальный Лондон крайне вызывающе ведет себя в последнее время в отношении РФ. Об этом проинформировало агентство REGNUM.

В ходе интервью ученый выразил полную поддержку экспертам РАН, которые заявили, что так называемые релиз-активные препараты обладают отличным терапевтическим потенциалом. По словам мистера Джонстона, он готов доказать правоту такого суждения результатами своих исследований.

По словам Себастьяна Джонстона, его команда выступила создателем экспериментальной модели заболевания риновирусной инфекции. Апробируя эту модель, она использовала и лекарства «Анаферон» и «Эргоферон» (создатель — российский фармпроизводитель «Материа Медика Холдинг»).

Следует добавить, что уважаемый отечественный профессор Олег Эпштейн в минувшем декабре представил в РАН абсолютно новый класс релиз-активных лекарственных препаратов. В Минздрав по итогам презентации поступила просьба от российских ученых — зарегистрировать класс этих лекарств.