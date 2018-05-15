Учёные: Следующий ледниковый период стоит ждать через 30 тысяч лет

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К такому выводу пришли специалисты, работающие в Сибирском отделении РАН. Им удалось даже установить срок, когда Земле вновь придётся столкнуться с этим явлением.

Учёные подтвердили верность гипотезы о существовании на Земле межледникового периода. По планетарным меркам, он уже не за горами.

С точки зрения человечества следующий ледниковый период наступит совсем нескоро. Специалисты полагают, что до него не меньше 30 тысяч лет.

То, что на планете чередуют крупные ледниковые и межледниковые эпохи, учёные поясняют орбитальной теорией. Её в 1920-х годах разработал сербский исследователь Милутин Миланкович.

Его гипотеза связывает изменение природных процессов с изменением земной орбиты, когда наша планета движется вокруг Солнца.

Ледниковый и межледниковый периоды располагают определённой структурой. Внутри каждой из них происходят, как потепление, так и похолодание.

К примеру, действие Малого ледникового периода закончилось лишь в конце XIX века и с тех началось потепление, длящееся до сих пор.

Сибирские учёные считают, что не стоит упрощать подход к глобальным изменениям, происходящим в атмосфере. По их мнению, причиной сегодняшних климатических проблем является не только сжигание углеродного топлива.

По утверждению специалистов, на рост содержания углекислоты в атмосфере, в большей степени влияет повышение температуры воды в океанах.