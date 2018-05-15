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Пристрастившийся к спиртным напиткам человек проживет намного дольше среднестатистического пьяницы, если будет проверять печень на прочность маленькими дозами.

Уникальное исследование провели британские ученые и Университетов Шеффилда и Ливерпуля. Для эксперимента они отобрали 278 человек. Первые 114 добровольцев были разделены на 2 группы и размещены в гостиной комнате, получив зеленый свет на заказ алкоголя в неограниченном количестве. Принадлежность к группе зависела от размера порции.

Во втором эксперименте приняли участие 164 человека, на протяжении 4 дней по очереди приходившие в бар. Условия отбора остались прежними – объем порций потребляемого спиртного. Оказалось, в обоих случаях количество выпитого алкоголя у предпочитающих маленькие порции добровольцев значительно уступало показателям любителей спиртного в больших объемах.

По итогам эксперимента, британские ученые назвали главную пользу приема алкоголя в малых дозах – рост продолжительности жизни в стране на 5,6-13,2% в год.