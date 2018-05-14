Здоровый рацион помог женщинам сохранить слух

Вчера, 20:55

Ученые нашли несколько диет, которые на 30% снижают риск возрастного нарушения слуха у женщин. От подобных приобретенных нарушений защищены представительницы, употребляющие большое количество фруктов, овощей и бобовых.

Давно известно, что рацион человека сильно влияет на развитие различных заболеваний. Недавно ученые в США установили взаимосвязь между характером питания и приобретенными нарушениями слуха. Работа была основана на данных длительного исследования Nurses' Health Study II, которое проводилось в период с 1991 года по 2013 год. Для исследования пригласили 70 966 представительниц, все они регулярно заполняли анкеты с периодичностью 1 раз в 4 года.

Анализируя ответы, специалист разделили добровольцев на три группы, в зависимости от рациона, приближающегося к одной из трех популярных «здоровых» диет: средиземноморской AMED, питания для профилактики гипертонии DASH, и рациона AHEI-2010, который учитывает влияние продуктов питания на возможность развития хронических заболеваний. Как выяснилось, женщины, рацион которых приближался к первым двум «здоровым» диетам, в среднем на 30% реже страдали средними или тяжелыми формами приобретенных нарушений слуха, включая глухоту и тугоухость.

Чтобы уж точно удостовериться в результатах, ученые дополнительно опросили группу из 33 102 представительниц, которые в полном объеме предоставили данные о состоянии их слуха. Данный опрос показал эффективность всех трех диет.