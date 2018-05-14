Ученые нашли опасность бюстгальтеров для женщин

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Сон в бюстгальтере может спровоцировать хроническую отечность лимфатических узлов. В результате постоянное давление на молочные железы и область вокруг них может примести к развитию опасных заболеваний, в том числе рака груди.

Британские ученые установили, что женщинам необходимо быть крайне осторожными с бюстгальтером. Им необходимо ограничивать себя в ношении нижнего белья хотя бы в период сна. Если носить бюстгальтер 24 часа, это может привести к развитию отеков и хроническим воспалительным процессам. Исследование проводилось под руководством маммолога Сета Ранкина. Ученый утверждает, что круглосуточное ношение бюстгальтера может спровоцировать опасные заболевания, в том числе рак молочной железы.

Чтобы избежать развития хронических воспалений британские ученые рекомендуют правильно подбирать бюстгальтер. Во-первых, он должен быть свободным. Во-вторых, желательно отказаться от моделей бюстгальтеров с пуш-апом. Дополнительный поролон, который добавляется производителями в чашки нижнего белья, производит дополнительное давление на молочную железу.