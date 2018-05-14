Учёные нашли способ продлить жизнь человека до 130 лет

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Исследователи намерены «запрограммировать» ДНК таким образом, чтобы более столетия сохранять организм на уровне 20-летнего возраста.

Учёные выяснили, как продлить жизнь человека до 130 лет, позволяя при этом полноценно существовать и не стареть. Международная группа специалистов намерена задействовать для этой цели способ, основанный на генной модификации. Генетики взяли за основу исследования коллег, изучавших простейшие микроорганизмы. Некоторые из них путём изменения структуры ДНК смогли увеличивать продолжительность жизни вдвое.

Учёные намерены разработать своеобразные инструкции для генома, позволяющие «запрограммировать» его на длительное сохранение организма в молодом состоянии. Если исследования пройдут успешно, отмечают специалисты, то человек сможет жить до 130 лет, будучи похожими на 20-летнего.

Ранее ученые обнародовали список продуктов, ускоряющих старение организма. Исследователи составили перечень того, что употреблять в пищу нежелательно, если есть намерение сохранить молодость.