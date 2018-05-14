Британские ученые случайно создали уникальное лекарство от простуды

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Химики из Британии случайным образом создали средство от простуды, которое можно принимать при любых симптомах. Таблетки воспрепятствуют проникновению вирусов в человеческий организм.

В самом начале исследований британские ученые планировали создать средство от малярийного плазмодия, который очень опасен для человека. Однако в ходе опытов с цепочками белка ученые случайно обнаружили вещество, которое действовало не против плазмодия, а против вируса человеческого организма.

Фермент блокирует выработку вирусных клеток, таким образом, препятствуя заражению всего организма. Обнаружив это уникальное «лекарство», ученые потратили еще несколько месяцев, чтобы усовершенствовать его и довести до нужного состояния. По версии исследователей, препарат является универсальным для любых заболеваний. В скором времени планируется приступить к испытаниям лекарства над человеческим организмом, и, возможно, человечество получит универсальное средство от болезни.