Ученые: развитие сердечно-сосудистых заболеваний зависит от кишечных бактерий

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Лондонские ученые выяснили, что фактором, который влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, является наличие кишечных бактерий. Это следует из проведенных ими исследований.

Впервые учеными доказано, что с появлением и развитием сердечно-сосудистых заболеваний связано наличие в ЖКТ бактерий. Это связано с тем, что при недостатке в организме человека полезных бактерий возникает риск развития нарушений функционирования организма. На проведение исследований ученых натолкнул тот факт, что часто возникает ситуация, когда сердечно-сосудистые заболевания возникают у людей, которые не имеют вредных привычек, а уровень холестерина в пределах нормы.

Исследователи из Ноттингемского университета и Королевского колледжа Лондона изучили медицинские показатели 617 женщин-близнецов, с целью анализа показателей артериальной жесткости. Данный показатель напрямую связан с кишечными бактериями и зависит от потери стенками сосудов прежней эластичности. В ходе исследования было выяснено, что чем выше разнообразие бактерий в организме, тем ниже состояние артерий.

Примечателен тот факт, что снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний можно путем изменения состава микробиоты желудочно-кишечного тракта. Данного эффекта можно достичь с помощью специальных диет и медикаментов.