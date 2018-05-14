Учёные: Ужинать позднее 15:00 вредно для организма

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Приём пищи после указанного времени негативно влияет на метаболизм, считают американские исследователи. Российские специалисты с ними не согласны.

Ученые из Университета Алабамы в Бирмингеме (США) заявили, что ужинать позднее 15:00 вредно. Эксперты высчитали наиболее подходящие периоды суток для подкрепления организма. В частности, завтрак лучше всего, как считают специалисты, организовать с 6:30 до 8:30. Наиболее удачным временем для обеда американские учёные назвали 12:00. А вот ужинать, по их мнению, лучше не позднее 15:00, ведь после этого метаболизм в человеческом организме работает хуже.

В то же время российские диетологи считают, что эти рекомендации некорректны, поскольку могут дать положительный эффект лишь в краткосрочной перспективе. Наиболее удачным примером отечественные учёные считают проверенную рекомендацию о том, что ужин должен быть не ранее трёх-четырёх часов до отхода ко сну.

Ранее ученые выяснили, что порция мороженого на завтрак повышает интеллект. Исследователи провели эксперимент и подтвердили выдвинутую гипотезу.