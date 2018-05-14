В небе над Новоуральском заметили НЛО

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Появление таинственного объекта вызвало ажиотаж в местном сегменте социальных сетей.

Жители Новоуральска Свердловской области заметили на днях НЛО в небе над городом. Светящиеся полоски привлекли внимание многих горожан. Очевидцы тут же принялись публиковать в интернете фотографии странного явления. По их словам, объекты не оставляли после себя в небе никаких следов. По некоторым версиям, речь могла идти о пролетающих над Новоуральском самолётах.

В то же время часть участников обсуждения в социальных сетях высказалась, что для воздушного судна полёт НЛО был слишком медленным. Многие склонились к версии, что речь может идти о ракетах. Также некоторые пользователи напомнили, что Новоуральск – закрытый город, а потому полёты здесь запрещены.

Ранее мы писали, что в Хорватии очевидцы сняли на камеру, как заряд молнии попадает в НЛО. Сперва местные жители стали свидетелями полёта в небе таинственного объекта, а затем его встречи с электрическим разрядом.