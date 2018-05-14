Белое или красное: Вино по-разному влияет на простату мужчин

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Об этом рассказали ученые из Медицинского университета Вены. По словам специалистов, те, кто хочет не обременять себя проблемами с раком, должен отказаться от светлого белого вина, в пользу красного.

Вино по-разному влияет на простату мужчин. Пить белое или красное решает каждый взрослый человек самостоятельно. Однако ввиду гендерных отличий, ученые настаивают на том, чтобы мужчины принимали лишь красное вино. Это связано с наличием рисков обрести рак простаты. У любителей белого виноградного напитка эти нерадужные перспективы превышены. По-разному на человека влияет и количество выпитого.

Ранее в Минздраве рассказали, что до смерти напиться не выйдет, речь идет о пиве и вине. Виноградного напитка для летального исхода нужно принять около 3,3 литра, что в принципе за гранью человеческих возможностей. Пива нужно влить в желудок 8,9 литра.