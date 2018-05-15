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Исследовательским путем специалисты Института экспериментальной медицины подтвердили гипотезу о реальности получения уникальной сыворотки. Ее особенностью стала возможность минимизации заболеваемости конкретным видом микроорганизмов.

В Санкт-Петербурге создали вакцину от опасного стрептококка группы B. Медикам он известен как возбудитель инфекции дыхательных путей, половых органов и толстой кишки и может быть опасен для новорожденных. Для разработки вакцины от опасного стрептококка специалисты использовали материал неживых «незаразных» клеток.

После изучения поведения здоровых клеток и зараженных в ответ на вакцину, оказалось, что специалисты действовали в рамках допустимых значений и препарат можно использовать от опасного стрептококка группы B. Специалисты по иммунологии видят в препарате будущее в процессе лечения опасных заболеваний. Особая ценность вакцины - для новорожденных малышей, которым важно обеспечить здоровое будущее.