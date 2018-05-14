В США на побережье Тихого океана пролетел инопланетный НЛО

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В Соединённых Штатах Америки уфологи зафиксировали аномальную активность. На днях очевидцы сняли на видео инопланетный НЛО, который пролетел на побережье Тихого океана.

На территории американского города Ньюпорт-Бич туристы и местные жители в дневном небе наблюдали НЛО средних размеров. Смелые американцы даже решили последовать за инопланетным аппаратом и проследить за ним на автомобиле. Согласно данным свидетелей происшествия, корабль инопланетян был круглой формы с яркими огнями.

Однако пользователи Сети, которые посмотрели видео на YouТube усомнились в словах очевидцев. По мнению юзеров, в небе был просто квадрокоптер или дрон.