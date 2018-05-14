«Кофе, чай и выпечка»: Названы популярные продукты, из-за которых люди устают

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Существует огромное количество напитков и еды, в результате употребления которых человек начинает ощущать сильную усталость и сонливость. Поэтому специалисты решили составить рейтинг такой пищи, который станет полезен тем, кому необходимо в силу своей деятельности оставаться бодрым и энергичным весь день.

Самые популярные продукты, из-за которых люди устают и их начинает клонить в сон, назвала кандидат медицинских наук Марина Копытько. По словам специалиста, нуждающимся в бодрости людям стоит отказаться от чая в пакетиках. Дело в том, что он содержит много вещества танина, который может у некоторых людей вызывать учащённое сердцебиение и ухудшение самочувствия.

Но на чае запреты не останавливаются. После него Марина Копытько называет кофе. Все знают, что этот напиток оказывает очень бодрящее влияние на человека. Кофеин сужает сосуды и заставляет сердце биться чаще. Однако после этого наступает фаза отказа и упадок сил. Поэтому, чтобы тонус не понизился очень быстро, нужно после употребления кофе выпить немного воды.

Говоря о воде, врач отмечает газировку, которая содержит сахар и вкусовые добавки. По словам специалиста, постоянное употребление такой газировки оказывает влияние на почки, печень и на общее состояние.

Затем в списке идёт выпечка, которая содержит много простых углеводов и жир. Сочетание всех ингредиентов теста создаёт эффекты «тяжёлой еды», из-за которой хочется спать.

Марина Копытько добавляет, что нельзя есть и готовые завтраки с высоким гликемическим индексом, из-за которого организм резко выбрасывает сахар. Этот процесс нагружает поджелудочную и вырабатывает ряд гормонов, из-за чего человек теряет силы и обретает их, когда уровень сахара в крови падает.