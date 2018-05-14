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За дело взялись палеогенетики во главе со Сванте Паабо. По их заявлению, уже через 9 месяцев ученые воскресят мозг неандертальца.

Шведский антрополог со своими коллегами собирается вырастить мозг неандертальца при помощи стволовых клеток и сохранившегося ДНК представителя древней эры.

По словам Паабо, вследствие половых связей неандертальцев и людей, в ДНК современного человека осталось примерно 2-4% генов древних предков, отвечающих за иммунитет и акклиматизацию организма.

Ученый говорит, что выращивание мозга того же кроманьонца займет до 10 месяцев. В ходе исследования палеогенетики смогут выяснить, есть ли различия между функциями нейронов у людей и неандертальцев.

Человек неандертальский - проживал на Земле около 130 - 28 тысяч лет назад. Был очень похож на нынешнего человека, но все же отличался массивностью, формой черепа и строением скелета. Предполагается, что эти отличия обоснованы проживанием данного вида во времена ледникового периода около 60 - 70 тысяч лет назад.