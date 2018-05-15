В космосе обнаружен светящийся спутник инопланетян

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Анализируя снимки NASA, уфологи обнаружили спутник инопланетян. Объект светился и передвигался в глубоком космосе.

Уфологи постоянно анализируют информацию, которую предоставляют в открытом доступе специалисты NASA, находя в ней достаточно неожиданные факты. Так, интернет-уфолог Тайлер Глокнер с псевдонимом Secureteam10 разместил в сети информацию о том, что на фотографиях, полученных со спутников, четко просматриваются корабли инопланетных жителей. Так, он уверен, что в глубоком космосе перемещаются светящиеся объекты, которые являются космическими кораблями.

Полной уверенности уфолог не выразил, распространив свою информацию как предположение. Специалист уверен в том, что, учитывая размеры Вселенной, существование еще какой-то цивилизации вполне прогнозируемо. Также Secureteam10 предложил всем, кто интересуется космосом и внеземными цивилизациями, самим заняться анализом кадров, которые распространяют на официальном сайте NASA. После этого пользователи разделились на две категории, первые поддержали мнение уфолога и увидели в светящихся точках корабли инопланетян и их спутники, а вторые – отрицают вовсе существование внеземных цивилизаций.

Известно, что Глокнер уже не один год ищет инопланетян и внеземные артефакты. Официальная наука не воспринимает его предположения всерьез.