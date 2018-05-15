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Априори невозможный факт озадачил тысячи мам и пап по всему миру. Фото заоблачного домашнего задания появилось на форуме Mumsnet, где родители делятся впечатлениями о воспитании своих чад.

Рядовая школьная задачка взорвала мозг взрослым. Это произошло после того, как 9-летний мальчик принес домой задание на выходные. Текс задания запутавшаяся родительница опубликовала в Сети.

«Когда три разных маяка включают свой свет в одно и то же время, и когда они в одно время его выключат? При этом для решения головоломки предлагается расписание по работе каждого из маяка», - сообщает условие задачки.

Таким образом, рядовая школьная задачка оказалась без решения у многих детей. Необычная загадка буквально взорвала мозг всем взрослым.