На смену виагре придут стволовые клетки

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Эпоха применения виагры для восстановления эрекции подходит к концу. С помощью новой терапии, разработанной в Датском центре регенеративной медицины, станет возможным даже увеличение пениса.

Разработанная учёными терапия содержит в своей основе стволовые клетки. Их в виде специальных инъекций вводят в основание пениса, чем и достигается удивительный эффект. После внедрения метода в широкую практику виагре места на рынке не останется.

Новые уколы направлены на восстановление нервов и кровеносных сосудов, что помогает решить проблемы, связанные с плохой эрекцией или её отсутствием.

Помимо того, стволовые клетки, состоящие в основе инъекции, показали, что с помощью этих уколов можно добиться даже увеличения размеров пениса. Подобных эффектов виагре не удавалось достичь никогда.

Исследования проводились лишь на мужчинах с удалённой предстательной железой из-за рака простаты. После этой операции нервы и кровеносные сосуды в половом члене мужчины дегенерируют, что ведёт к импотенции.

Когда пациент прошли курс уколов, их половые функции полностью восстановились почти на год. Сейчас учёные пытаются увеличить срок действенности подобной терапии.

В настоящее время специалисты изучают, насколько их метод может быть применён к мужчинам, импотенция которых вызвана другими причинами. Старением, диабетом, сердечными проблемами, повышенным давлением и так далее.