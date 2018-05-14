Учёные: К болезни Альцгеймера может привести холестерин

Вчера, 23:45

Специалисты из Швеции и Англии отметили появление этого вещества в мозге некоторых людей. Пока они не могут сказать, как это происходит, но это явление, однозначно, провоцирует опасную болезнь.

Учёные пришли к выводу, что холестерин, появляясь в человеческом мозге, вызывает в нём увеличение количества бляшек, которые приводят к болезни Альцгеймера. После этого риск заболевания возрастает в 20 раз.

В ходе исследований учёные склонились к мнению, что причиной того, что в мозге появляется холестерин, не является употребление обработанной пищи. Они склонны связывать это с неким геном, который катализирует этот процесс.

В мозге появившийся холестерин ведёт к накоплению бета-амилоидного белка. Его в итоге становится в этом человеческом органе чрезмерно много.

Как бы то ни было, ученые пришли к единому заключению, что нужно держать под контролем наличие холестерина в человеческом мозге. Специалисты полагают, результаты их опытов помогут в предупреждении и лечении болезни Альцгеймера.