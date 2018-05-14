Галактику в виде «кошачьего глаза» снял «Хаббл»

Сегодня, 13:00

Необычный космический объект был запечатлен орбитальной обсерваторией «Хаббл». На снимках видна галактика NGC 1032, которая расположена в созвездии Кита, напоминающая кошачий глаз.

Космос является областью, которую человек изучил достаточно мало, но при помощи современных устройств ее тайны открываются человечеству все больше и больше. Так, при помощи орбитальной обсерватории «Хаббл» удалось снять галактику, которая сильно напоминает кошачий глаз. На сегодняшний день ученые уверены в том, что Вселенная содержит в себе одинаковое количество эллиптических и спиральных галактик, которые отличаются друг от друга не только по форме, но и историей возникновения.

Известно, что Эдвин Хаббл еще в 1926 году внес предложение по анализу снимков галактик и доказал, что их форма не случайна, а отражает процесс их эволюции. Далее специалистам удалось установить, что галактики развивались совсем не в том направлении, в котором спрогнозировал Хаббл.

Галактика же NGC 1032 находится от Земли на расстоянии 117 миллионов световых лет, имеет спиральную форму, напоминает юлу. Хаббл был уверен в том, что такие "звёздные мегаполисы" образуются на последних фазах эволюции эллиптических галактик, и затем превращаются в более "спиральные" объекты. На сегодняшний день ученые уверены, что они представляют собой достаточно пожилые спиральные галактики, которые пережили различные катаклизмы, лишившие их большей части газа и уничтожившие рукава. По своей структуре, составу, звездному "населению" и дальнейшей судьбе они действительно ближе к эллиптическим галактикам, чем к Млечному Пути.