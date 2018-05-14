Кардиолог рассказала о факторах, провоцирующих развитие болезней сердца

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По словам специалиста, многие граждане, находящиеся в группе риска, даже не подозревают о наличии у них заболевания или предрасположенности к нему.

Главный специалист по профилактической медицине департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, кардиолог Нана Погосова рассказала о факторах, провоцирующих развитие болезней сердца. Врач обратила внимание, что на ряд из них повлиять невозможно. К таковым она отнесла пол, возраст и наследственность.

Если с последней всё предельно ясно, то тот факт, что женщины чаще умирают от болезней сердечно-сосудистой системы, чем мужчины, многим не известен. Также важно понимать, что в зоне риска находятся люди старше 40 лет. Отдельно кардиолог обратила внимание на факторы, которые можно устранить. Это и нездоровое питание, и вредные привычки, и ожирение, а также малоподвижный образ жизни. Кроме того, важным аспектом являются психосоциальные факторы – стрессы, тревожные и депрессивные состояния. По словам кардиолога, важно вовремя выявить заболевание сердца, ведь многие люди даже не подозревают о том, что страдают от этих недугов.

Ранее специалисты назвали три главных симптома больного сердца.