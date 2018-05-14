Рак победим: Онкологи нашли уникальный способ борьбы с раковыми клетками

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Американские ученые, благодаря результатам нового исследования, заявили, что рак возможно победить на любых стадиях. Онкологам удалось разработать новый метод, который уничтожает раковые клетки.

Исследователи из Научно-исследовательского института Scripps в Калифорнии сообщают об инновационном новом методе скрининга потенциальных лекарств от рака. В этой технике используются крошечные трехмерные шарообразные агрегаты клеток, называемые сфероидами. Эти структуры могут использоваться для быстрого анализа сотен или даже тысяч соединений с использованием метода, называемого высокопроизводительным скринингом. Фактически, используя этот подход, ученые могут определять один потенциальный препарат для борьбы с раковыми клетками.

Доктор Луис Скампавия утверждает, что исследование дает прямое доказательство того, что скрининг препаратов с использованием трехмерных структур раковых клеток может быть более уместным для эффективного лечения рака на разных стадиях.