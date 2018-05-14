Найдены доказательства НЛО: В Шотландии фотограф случайно снял на камеру полет пришельцев

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В Шотландии местному фотографу удалось случайно снять НЛО, который находился в небе. По мнению очевидца, его снимок является доказательством того, что пришельцы все-таки существуют.

Известный фотограф 49-летний Дуги МакДугалл из шотландского города Инвернесса утверждает, что его фотография является самым настоящим доказательством того, что НЛО все-таки существует. Мужчина рассказал местным журналистам, что фотографировал красивые пейзажи и даже не заметил в небе что-либо аномальное. Однако когда пришел домой и проявил снимки, то понял, что случайно сфотографировал НЛО.

МакДугалл исключает любые ошибки или неполадки своей профессиональной камеры, которые могли бы привести к появлению странного объекта. «Я никогда не видел ничего подобного, а за свою жизнь я сделал тысячи фотографий. Это первый случай, когда что-то подобное случилось со мной», - добавил фотограф.