Ученые из Уфы нашли связь между белками кожи человека и псориазом

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По мнению исследователей, иммунитет ошибочно распознаёт его, как чужеродный элемент, что провоцирует негативную реакцию.

В Уфе учёные Института биохимии и генетики УФМЦ РАН проследили связь между работой белков кератина 17 из волосяных фолликул на коже человека и псориазом. Последний, как установили специалисты, развивается вследствие повышения уровня Т-лимфоцитов. В свою очередь нарушение нормы происходит из-за того, что иммунитет человека ошибочно реагирует на указанный белок, который, как известно, вырабатывается организмом, принимая его за чужеродный белок М6 Streptococcus pyogenes. Учёные уверены, что их открытие подтверждает теорию о том, что псориаз является аутоиммунным заболеванием. Исследователи намерены продолжить наблюдения с целью выявление лекарственных средств.

Ранее мы писали, что американские учёные показали на анимации, как вирус ВИЧ убивает клетки человеческого организма. Соответствующий ролик на днях появился в глобальной сети.