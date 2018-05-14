Ученые создали стволовую клетку в формате 3D

Сегодня, 10:05

Специалисты создали прибор, который дает возможность визуализировать структуру клетки. В открытом доступе указанным инструментом могут воспользоваться все желающие.

Группа американских ученых из Института Аллена, который находится в Сиэтле (США), под руководством Грега Джонсона разработали новейший инструмент, которые дает возможность воссоздать структуру любой клетки по минимальным данным. Сообщается, что для работы прибора хватит только внешних признаков клетки.

После создания 3D-модели клетки ученые могут четко понять, как она функционирует, изучить проходящие в ней процессы и спрогнозировать ее дальнейшее развитие. Такая возможность позволяет специалистам изучить раковые клетки на разных стадиях развития, обнаруживать болезнь на ранних стадиях.

Известно, что для создания данного прибора исследователям необходимо было сделать тысячи снимков, которые были загружены в нейросеть. После увеличения количества имеющейся информации, данная сеть сама научилась прогнозировать структуру клетки. Данный аппарат в первую очередь направлен на работу со стволовыми клетками и имеет возможность создавать их 3D-модели. Создатели уникальной аппаратуры рассказали, что в дальнейшем она сможет работать и с обычными клетками человеческого организма.