Ученые назвали катастрофические последствия употребления алкоголя и табака

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К такому выводу пришла группа учёных после своего исследования в 2015 году. Оказывается, что из-за вредных привычек всё население Земли потеряло в общей сумме больше четверти миллиарда лет здоровой жизни.

По словам учёных, от употребления алкоголя и курения люди становились инвалидами чаще, чем от наркомании. В информации, опубликованной в тематическом издании, указывается, что больше всего алкоголя пью именно житель из Восточной, Центральной и Западной Европы. В этом регионе за месяц на каждого человека в среднем приходится по 11 литров алкоголя.

Кроме того, как сообщают учёные, курению подвергаются больше 20% жителей той же Европы, а именно восточного, центрального и западного регионов. Всего же в мире курят больше 15% взрослых людей.

Специалисты добавляют, специальный показатель DALY, который учитывает годы жизни, которые человек потерял из-за инвалидности или преждевременной смерти, для курильщиков составляет около 170,9 млн, для любителей алкоголя – 85 млн, а вот для фанатов наркотиков – 28 млн лет жизни.

Общая же смертность от курения составляет 110 на 100 тысяч человек, а от спиртных напитков – 33 на 100 тысяч людей.