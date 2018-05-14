Уфологи назвали страну, которую чаще других посещают НЛО

Сегодня, 08:20

Британский уфолог сообщил, что существует одна страна, в которой существует большая вероятность встретить НЛО. Именно в данной местности в прошлом году зафиксировали более 100 тысяч случаев летающих кораблей.

Лучший британский охотник за НЛО Филипп Мантл, бывший директор исследований Британской научно-исследовательской ассоциации НЛО, ежедневно получает отчеты с разных стран мира, где фиксируют признаки пришельцев. Филипп Мантл заявил, что больше других стран НЛО получили именно США, так как в 2017 году обнаружили 139 876 случаев НЛО. На втором месте идет Канада, которую в прошлом году посетили 5780 неопознанных объектов.

Великобритания занимает третье место в мире по наблюдению за НЛО, эксперты зафиксировали 5234 случаев появления пришельцев. Четвертое и пятое место занимают Мексика и Индия, с показатели 607 и 574 соответственно.